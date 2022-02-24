Виталий Прошкин: «Серия «Ак Барса» и «Авангарда» будет самой непредсказуемой в первом раунде плей-офф»

Виталий Прошкин считает, что серия «Ак Барса» и «Авангарда» будет самой непредсказуемой.

«Пожалуй, серия «Ак Барса» и «Авангарда» будет самой непредсказуемой в первом раунде плей-офф. Нестабильная игра команд привела к тому, что кто-то из них закончит сезон уже в первой декаде марта.

Считаю, что не случайно обоих наставников – и Дмитрия Квартальнова, и Боба Хартли – много критиковали во время регулярки. Когда ты при таких составах и с такими командами находишься на 4-5-м месте в конференции, критика неизбежна. С другой стороны, на Востоке очень мощно в этом сезоне выглядели «Металлург» и «Трактор», так что бороться с ними было непросто.

В любом случае, в этой серии я буду болеть за «Ак Барс», потому что семь лет отыграл в Казани, выигрывал с этой командой чемпионаты. Такие эмоции не сотрешь. Могу также предположить, что в этом году чемпион у нас сменится. И, возможно, это станет ясно уже после первого раунда плей-офф», – сказал двукратный чемпион мира.