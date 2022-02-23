Боб Хартли: «В плей-офф главное – самоотдача. Важен не только талант, но и дисциплина»

считает, что в плей-офф важен не только талант, но и дисциплина.

Сегодня «Авангард» одержал победу в товарищеском матче против (2:0).

– Сегодня старались играть в стиле плей-офф?

– Я очень доволен качеством нашей игры. Мы были терпеливы, отнеслись к сегодняшней встрече, как к выездному матчу плей-офф. Именно это нас ожидает в первых двух матчах первой серии.

Ребята были сконцентрированы, надежны в обороне, мы забили в большинстве. Думаю, во втором и третьем периоде мы катались лучше. В первом же периоде были немного нерешительны. Но затем вернулись к своей игре и очень хорошо себя показали.

– В раздевалке вы сказали, что нам нужно совершенствоваться шаг за шагом. Расскажите, что это значит?

– В плей-офф главное – самоотдача. Важен не только талант, но и дисциплина, а такие нюансы, как блокированные броски, вбрасывания, заслон обзора вратарю, зачастую решают исход целой серии. Казань будет готова, мы будем готовы. Сейчас настает время для настоящих воинов. Плей-офф – дело чемпионов.

– Довольны игрой первого звена и в частности Грицюка?

– Грицюк – отличный пример развития игрока. С того самого дня, как он приехал в расположение команды три года назад, мы видим его прогресс. И это его заслуга. Он старается, серьезно относится к делу, стремится учиться. Мы всегда стремимся обучить, но, как в школе, должно быть еще и желание обучаться, стремление работать. У него это есть.

Если посмотреть на то, как он играет за наш клуб, как выступил за сборную, я ни капли не удивлен, ведь это отличная история успеха, – сказал главный тренер .