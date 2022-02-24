«Оттава» чествовала борца с расизмом, освещавшего историю афроамериканцев в хоккее. Он рассказывал о Цветной лиге

«Оттава» чествовала темнокожего борца с расизмом, освещавшего историю афроамериканцев в хоккее.
Вчера клуб из столицы Канады во время матча НХЛ против «Миннесоты» (4:3) провел церемонию чествования Боба Доусона. Ему подарили клубный свитер.
Житель Оттавы на протяжении многих лет, с 2005 года, собирал материалы и рассказывал о Цветной хоккейной лиге, матчи которой проводились с 1895 по 1930 годы среди игроков Восточной Канады.
Благодаря его усилиям в 2020 году, к 125-летнию образования лиги, Почта Канады выпустила памятную марку.
Байден утвердил награждение первого афроамериканца в НХЛ О’Ри Золотой медалью Конгресса США
«Бросали ли черных кошек на лед? Конечно». Человек, который сломал «цветной барьер» в НХЛ
At last night’s game the #Sens presented Bob Dawson with a jersey as a token of appreciation for his countless contributions to growing the game of hockey in the Ottawa community. #GoSensGo pic.twitter.com/HwAPVSyyuS— Ottawa Senators (@Senators) February 23, 2022