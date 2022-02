«Оттава» чествовала борца с расизмом, освещавшего историю афроамериканцев в хоккее. Он рассказывал о Цветной лиге

чествовала темнокожего борца с расизмом, освещавшего историю афроамериканцев в хоккее.

Вчера клуб из столицы Канады во время матча НХЛ против «Миннесоты» (4:3) провел церемонию чествования Боба Доусона. Ему подарили клубный свитер.

Житель Оттавы на протяжении многих лет, с 2005 года, собирал материалы и рассказывал о Цветной хоккейной лиге, матчи которой проводились с 1895 по 1930 годы среди игроков Восточной Канады.

Благодаря его усилиям в 2020 году, к 125-летнию образования лиги, Почта Канады выпустила памятную марку.

Байден утвердил награждение первого афроамериканца в НХЛ О’Ри Золотой медалью Конгресса США

«Бросали ли черных кошек на лед? Конечно». Человек, который сломал «цветной барьер» в НХЛ

At last night’s game the #Sens presented Bob Dawson with a jersey as a token of appreciation for his countless contributions to growing the game of hockey in the Ottawa community. #GoSensGo pic.twitter.com/HwAPVSyyuS