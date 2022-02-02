Байден утвердил награждение первого афроамериканца в НХЛ О’Ри Золотой медалью Конгресса США

Президент США Джо Байден подписал закон о награждении Уилли О’Ри Золотой медалью Конгресса США.

19 января 2022 года демократы и республиканцы в Палате представителей Конгресса США единогласно (426-0) проголосовали в заключительном чтении за закон о награждении O’Ри, первого афроамериканца в НХЛ, сыгравшего свой первый матч за 18 января 1958 года против «Монреаля».

Голосование провели на следующий день после того, как «Брюинс» вывели из обращения 22-й номер O’Ри.

Золотой медалью Конгресса, которая вручается за особые достижения, в том числе награждали Джорджа Вашингтона, Томаса Эдисона, Мартина Лютера Кинга.

Несмотря на травму правого глаза, полученную в молодежном хоккее (он считался слепым на один глаз), O’Ри провел в «Брюинс» два сезона (1957-58, 1960-61), сыграв 45 матчей и набрав 14 (4+10) очков.

«Уилли O’Ри достоин этой награды. Он стал пионером в хоккее, его влияние на наш вид спорта было масштабным и глубоким, оно ощущается до сих пор.

Настоящий первопроходец добавил еще одно достижение в список своих заслуг, став первым хоккеистом, получившим Золотую медаль Конгресса США за 250 лет. Поздравляем, Уилли, это заслуженная награда», – сказал комиссионер НХЛ .

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