«Вегас» и другие клубы НХЛ интересуются Варламовым (The Fourth Period)

Клубы НХЛ интересуются вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым.
Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«Некоторые команды связывались с Лу Ламорелло и «Айлендерс», чтобы узнать, сколько стоит этот игрок», – сказал Паньотта.
Журналист также отметил, что «Вегас» – одна из команд, которые интересовались Варламовым.
В нынешнем сезоне на счету россиянина 3 победы в 14 матчах при 91,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,57.
Срок соглашения 33-летнего игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
У Варламова в контракте есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда он не готов перейти.