«Вегас» и другие клубы НХЛ интересуются Варламовым (The Fourth Period)

Клубы НХЛ интересуются вратарем .

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Некоторые команды связывались с и «Айлендерс», чтобы узнать, сколько стоит этот игрок», – сказал Паньотта.

Журналист также отметил, что – одна из команд, которые интересовались Варламовым.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 3 победы в 14 матчах при 91,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,57.

Срок соглашения 33-летнего игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

У Варламова в контракте есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда он не готов перейти.