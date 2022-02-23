«Вегас» и другие клубы НХЛ интересуются Варламовым (The Fourth Period)

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Клубы НХЛ интересуются вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«Некоторые команды связывались с Лу Ламорелло и «Айлендерс», чтобы узнать, сколько стоит этот игрок», – сказал Паньотта.

Журналист также отметил, что «Вегас» – одна из команд, которые интересовались Варламовым.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 3 победы в 14 матчах при 91,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,57.

Срок соглашения 33-летнего игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

У Варламова в контракте есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда он не готов перейти.

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