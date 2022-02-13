Варламов попал в ковид-протокол после раскатки перед матчем с «Калгари». Сменщиком Сорокина стал бывший вратарь студенческой команды

Теги Айлендерс Калгари Семен Варламов НХЛ Илья Сорокин коронавирус Хоккей

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов попал в ковид-протокол. Об этом стало известно уже после начала выездного матча против «Калгари» (2:3, третий период).

Россиянин вышел на раскатку перед игрой и должен был выйти в старте, но в итоге место в воротах занял Илья Сорокин.

Резервным вратарем нью-йоркцев в этом матче стал Колин Купер. 27-летний экстренный голкипер на протяжении 4 сезонов выступал за университетскую команду в Калгари

Со статистикой Варламова в этом сезоне НХЛ можно ознакомиться здесь

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