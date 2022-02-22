«Айлендерс» вывели Варламова из ковид-протокола и вернули Шнайдера в АХЛ

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Семен Варламов покинул ковид-протокол «Айлендерс».

Нью-йорский клуб вывел вратаря из ковид-протокола, он принял участие в тренировке команды в Сиэтле. 

Кори Шнайдер, исполнявший роль дублера Ильи Сорокина в последних матчах, отправлен в АХЛ. 

Варламов попал в список 13 февраля, но последний раз выходил на лед еще 3 февраля, когда «островитяне» уступили «Сиэтлу» (0:3).

Всего на счету Варламова лишь 3 победы в 14 матчах при 91,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,57.

Матч «Айлендерс» с «Сиэтлом» состоится 22 февраля. 

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