Арсений Грицюк: «Такие партнеры, как Толчинский и Найт, меня устраивают»

рассказал о подготовке «Авангарда» к плей-офф.

Сегодня клуб одержал победу в товарищеском матче против (2:0).

– Насколько отличается этот хоккей от того, который был на ?

– Отличается безусловно. Система другая, ребята другие. Ребята меня очень хорошо встретили, я счастлив, что вернулся.

Сейчас мы готовимся к плей-офф, это был заключительный матч. В принципе, неплохо сыграли, главное – выиграли. Я думаю, нам нужно искать сейчас вот эти победы. Чтобы каждый мог понимать, что мы можем выигрывать.

– Сейчас отрабатывается схема на плей-офф?

– Да, мы уже все знаем, что делать. Весь сезон над этим работаем, можно сказать, что сегодня была контрольная работа. Считаю, что мы неплохо сыграли. Ноль пропустили – и это то, что нам надо. Надо за это цепляться.

– Как ты думаешь, в том сочетании, в котором вы выходили – так же будет на плей-офф? Или вы готовы в разных сочетаниях играть?

– Я знаю этих ребят, весь сезон с ними играю. Такие партнеры, как и , меня устраивают (смеется), – сказал нападающий .