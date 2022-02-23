Арсений Грицюк: «Такие партнеры, как Толчинский и Найт, меня устраивают»

Арсений Грицюк рассказал о подготовке «Авангарда» к плей-офф.
Сегодня клуб одержал победу в товарищеском матче против ЦСКА (2:0).
– Насколько отличается этот хоккей от того, который был на Олимпиаде?
– Отличается безусловно. Система другая, ребята другие. Ребята меня очень хорошо встретили, я счастлив, что вернулся.
Сейчас мы готовимся к плей-офф, это был заключительный матч. В принципе, неплохо сыграли, главное – выиграли. Я думаю, нам нужно искать сейчас вот эти победы. Чтобы каждый мог понимать, что мы можем выигрывать.
– Сейчас отрабатывается схема на плей-офф?
– Да, мы уже все знаем, что делать. Весь сезон над этим работаем, можно сказать, что сегодня была контрольная работа. Считаю, что мы неплохо сыграли. Ноль пропустили – и это то, что нам надо. Надо за это цепляться.
– Как ты думаешь, в том сочетании, в котором вы выходили – так же будет на плей-офф? Или вы готовы в разных сочетаниях играть?
– Я знаю этих ребят, весь сезон с ними играю. Такие партнеры, как Сергей Толчинский и Корбан Найт, меня устраивают (смеется), – сказал нападающий «Авангарда».