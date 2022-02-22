Дамир Шарипзянов: «Китайская еда своеобразная. Плохо не было, но какого-то суперпитания не было тоже»

Теги Авангард Сборная России по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Александр Самонов Дамир Шарипзянов Иван Федотов Арсений Грицюк Хоккей

Дамир Шарипзянов высказался касательно питания спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

– Что скажешь об условиях в Китае? Многие жаловались на питание.

– Я вроде не похудел.

Но китайская еда, конечно, своеобразная… Это был новый опыт, так скажем. Плохо не было, но и какого-то суперпитания не было тоже.

А номера – я жил в большой квартире с Грицюком, Федотовым и Самоновым. У каждого из нас была своя комната, еще были три туалета и зал.

Не знаю, кому это не нравилось. Правда, телевизора не было, и мы не могли смотреть другие соревнования. Приходилось просто сидеть в номере, – заявил защитник сборной России и «Авангарда».

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