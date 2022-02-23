Форвард «Агидели» о феминистках: «Не считаю, что это женщины, которые ненавидят мужчин. Они пытаются отстоять права, чтобы все были равны»

Хоккеистка Илона Маркова объяснила свои высказывания о феминизме.

Ранее Маркова сообщила, что она не феминистка, но постоянно сталкивается с дискриминацией по половому признаку.

– Многие феминистки говорят об этом же.

– Но я же не борюсь за права женщин. Не помогаю тем, кто действительно страдает. Хотя я не считаю, что феминистка – это женщина, которая ненавидит мужской пол. Это человек, который просто пытается отстоять права женщин, и чтобы все были равны.

Но я не равна сейчас с мужчиной хоккеистом. Даже со своим возрастом не равна. В чем-то я замечаю, что мое мнение ни во что не ставится, либо его просто не видят. Именно за себя я готова заступиться. Но это реалии. Каждая уважающая себя девчонка никогда не будет молчать, когда ее в чем-то ущемляют. Но не каждая же феминистка в этом смысле.

– Феминизм – это не только про общественную деятельность, но и про личные убеждения. Вы же сейчас высказываете на публику свою позицию.

– В этом понимании – да. Но есть моменты, в которых я не буду чувствовать себя безопасно. В таких случаях я не буду отстаивать свои права. Не сказала бы, что я суперсмелая.

Феминизм – это когда ты чувствуешь себя свободно. И когда начинаешь отстаивать то, чтобы каждый человек был свободен в своем выборе, жизни. Чтобы он получал от жизни по заслугам. Если я отработала, отдалась по-максимуму в своей профессии, то мой труд должен оплачиваться достойно, – сказала хоккеистка «Агидели» в интервью блогу редакции «Бизнес Online».

«Мужчины с чего-то решили, что мы не можем думать – это задевает». Хоккеистка сборной России – о феминизме и стереотипах