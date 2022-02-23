«Я не феминистка. Но с дискриминацией по половому признаку сталкиваюсь постоянно. Мужчины с чего-то решили, что мы рассуждать не можем в принципе». Хоккеистка «Агидели» о жизни

Хоккеистка Илона Маркова рассказала о своем отношении к феминизму.

– Какое у вас отношение к современному феминизму? Интересуетесь этой темой, она близка?

– Я точно не феминистка. Но, во-первых, я постоянно сталкиваюсь с дискриминацией по половому признаку. Во-вторых, с чего-то мужчины решили, что мы не можем рассуждать не то что как они, а в принципе не можем. Опять же, это все стереотипы. Меня это задевает.

Я никогда не молчу. Меня если что-то выбесит, я обязательно выскажусь. Если меня в детстве не брали в команду просто так, потому что я девочка, то я буду об этом говорить. Ну что за бред?! Это уже тупо не модно, стремно даже говорить так.

Должно быть уважение. Мы должны чувствовать себя в безопасности, прежде всего. Чтобы не было такого, что кто-то кого-то контролирует. Должно быть такое отношение, чтобы не бояться высказываться. Я должна быть свободна, делать то, что я хочу, – сказала хоккеистка «Агидели» в интервью блогу редакции «Бизнес Online».

«Мужчины с чего-то решили, что мы не можем думать – это задевает». Хоккеистка сборной России – о феминизме и стереотипах