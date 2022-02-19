Капитан женской сборной Канады Пулен может перейти в мужскую команду из ECHL

Форвард женской сборной Канады Мари-Филип Пулен может продолжить карьеру в мужском хоккее.

Интерес к 30-летней хоккеистке проявила команда «Труа-Ривьер», выступающая в лиге Восточного побережья ( ).

«Я знаю, на что она способна. Я, как и все остальные, видел его выступления на Олимпиаде. Я думаю, что она могла бы постоять за себя.

Однако я не знаю ее планов. Интересует ли ее профессиональный хоккей? Хочет ли она принять такой вызов? Этим вопросам нужны ответы.

Все, что я могу сделать, это сообщить о нашей заинтересованности. Если это взаимно, то мы можем быстро договориться», – заявил генеральный менеджер клуба .

Команда «Труа-Ривьер» входит в систему из .

На Олимпиаде-2022 Пулен набрала 17 (6+11) очков в 7 матчах. В Пекине она стала трехкратной олимпийской чемпионкой.