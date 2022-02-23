Лямся о 6:3 с минским «Динамо»: «Идет подготовка к плей-офф. Я увидел те вещи, которые и ожидал»

считает, что финские игроки принесут большую пользу «Салавату Юлаеву».

Сегодня команда одержала победу в товарищеском матче против минского (6:3).

– У нас идет подготовка к плей-офф, провели четыре контрольные игры и на каждый матч был определенный план.

Я увидел те вещи, которые и ожидал, мы играли с хорошей, быстрой командой, которая играет на маленькой площадке.

– Как оцените форму команды?

– Все в порядке, готовимся к плей-офф. У нас не было одного звена, но они присоединятся к нам, когда мы вернемся домой. Все в рабочем режиме.

– Когда прилетят ваши финны, выигравшие на Олимпиаде? Сказалось ли сегодня их отсутствие?

– Сегодня была хорошая команда, у нас в системе есть много хоккеистов, которые заняли их позиции. Рад, что они смогли показать хорошую игру.

– Принесут ли победившие на хоккеисты положительный импульс в команду? Будет ли это вашим дополнительным преимуществом?

– Конечно, парни принесут большую пользу команде и в раздевалке, и на льду. Они много забивают, реализуют много моментов и очень сильные индивидуально, – сказал главный тренер .