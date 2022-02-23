Илья Воробьев об Олимпиаде: «1-2 гола за игру – это антиреклама хоккея. Площадки уменьшили, а зацепы оставили, НХЛ и КХЛ давно перестроились»

Илья Воробьев считает, что низкая результативность на Олимпиаде – повод к реформам.

Главный тренер поделился мнением о хоккее на -2022 в Пекине.

«По выступлению на Олимпиаде сборной России все комментарии давно даны.

Что лично мне очень не понравилось, – а ведь это лакмусовая бумажка для спорта, – так это то, куда двигается как минимум европейский хоккей в зависимости от составов. В этом году в плане зрелищности был тихий ужас, ведь смотреть по полтора – два гола и один в пустые ворота – далеко не то, что хотят видеть люди.

Почему это произошло? Площадки уменьшили, а зацепы и захваты оставили прежними, как в старые времена. А ведь времени для принятия решения у атакующей стороны стало гораздо меньше. Опять же, я не говорю о какой-то конкретной сборной, а говорю о том, что в целом было на Олимпиаде.

Это антиреклама хоккея, если зрители будут видеть полтора – два гола за игру. Так мы потеряем большую часть болельщиков, которые уйдут в другие виды спорта. Должны быть силовые приемы, а зацепы, задержки и блокировки нужно оставить в прошлом. и в этом плане давно сделали выводы и перестроились.

стоит серьезно задуматься, в каком направлении мы двигаем наш любимый вид спорта, и всерьез заняться реформой. Кроме того, нужно внимательно следить за амуницией вратарей, чтобы она четко соответствовала регламенту», – сказал бывший тренер сборной России.