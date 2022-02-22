Финал Россия – Финляндия – 6-й в списке наиболее рейтинговых трансляций Олимпиады

Стало известно, какой интерес у телезрителей вызвал финал между Россией и Финляндией на Олимпиаде.

По данным исследования Mediascope, финальная игра по хоккею заняла шестое место в списке наиболее рейтинговых спортивных трансляций Олимпиады.

Mediascope выявил, что 80% времени просмотра Олимпийских игр пришлось на четыре вида спорта:

Биатлон – 11% (от всего просмотра олимпийских трансляций);

Хоккей – 16% (от всего просмотра трансляций);

Лыжные гонки – 20% (от всего просмотра трансляций);

Фигурное катание – 34% (от всего просмотра трансляций).

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