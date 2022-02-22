Шарипзянов о поражении от Финляндии: «Россия могла взять золото, была близка. Сыграй мы еще раз, неизвестно, кто бы победил»

считает, что Россия могла выиграть золото в финале Олимпиады.

– Вспомни первые мгновения после окончания финального матча. Насколько было тяжело и когда пришло осознание, что медаль все-таки есть?

– Не хочу вспоминать, что было. Осознание… До сих пор есть какая-то досада. Стараюсь сейчас думать об «Авангарде».

Нужно готовиться, впереди плей-офф, трудная серия будет. «Ак Барс» – хорошая команда. Так что все мысли только в будущее.

– Чего все-таки не хватило сборной в финале?

– Просто финны были сильной командой, они здорово провели турнир и заслужили эту победу. Мы были близки и могли взять это золото.

Но удача улыбнулась сильнейшим. К сожалению, они были на гол лучше нас в этом матче. Сыграй мы еще раз, неизвестно, кто бы победил.

– был такой же заводной не только на льду, но и за его пределами?

– Да, Гриц в порядке! Ему понадобились первые матчи, чтобы войти в этот темп, понять, что он на .

Пусть и такой молодой, но уже так здорово играет. А потом он уже и гол забил, и много создавал на льду. Я очень рад за него! – сказал защитник сборной России и «Авангарда».

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной