Сергей Гимаев-младший: «Могу согласиться, что оборонительный стиль – это тренд современного хоккея. На Олимпиаде многие играли от обороны»

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Сергей Гимаев-младший считает, что оборонительный стиль – это тренд современного хоккея.

«На Олимпиаде многие сборные играли от обороны.

Могу согласиться с теми, кто говорит, что оборонительный хоккей – это тренд современного хоккея. Если посмотреть на сетку плей-офф, то там почти все матчи были в одну-две шайбы.

Я не видел ни одной команды, которая играла бы исключительно в атакующий хоккей. Периодически какие-то отголоски были у сборной Словакии, но Словакия – молодая и задорная команда, которая не выигрывала до этого олимпийские медали. В этом году им удалось завоевать бронзу.

В составе у словаков было настоящее открытие Игр – Юрай Слафковски. Как раз его тройка вместе с Мареком Гривиком и Петером Цеглариком из «Авангарда» демонстрировала атакующий хоккей.

А вот остальные в сборной Словакии тоже играли скорее от обороны и строго по заданию», – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.

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