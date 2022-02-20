Хартли об Олимпиаде: «Горжусь всеми игроками КХЛ. Они действительно здорово представили нашу лигу»

Боб Хартли считает, что игроки КХЛ здорово представили лигу на Олимпиаде-2022.
– Сегодня утром «Авангард» играл против «Авангарда» в финале Олимпиады. За кого вы болели? Позвонили ли уже Вилле Покке? Может быть, утешили Грицюка?
– Я оставался на связи со всеми нашими игроками – и с Петером Цеглариком, и с ребятам из российской сборной, Шарипзяновым, Грицюком, Семеновым, и с Вилле Поккой.
Мы разговаривали перед каждой игрой, я очень горжусь игроками не только нашего клуба, но и всеми игроками КХЛ, потому что они действительно здорово представили нашу лигу, – сказал главный тренер «Авангарда».
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