Потанин поддерживает поднятие возрастного ценза в фигурном катании: «Не стал бы видеть заговор против России. У детей психика менее устойчива»

заявил, что поддерживает поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

Президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги высказался по этой теме на примере фигуристки .

– История Камилы Валиевой стала самой резонансной на .

– Я прежде всего думаю о том, что свалилось на плечи 15-летней девочки. Представляю, как бы себя в такой ситуации почувствовали мои дочери.

Есть острое ощущение большой несправедливости, чрезмерности этого давления. Что тут скажешь, кроме поддержки, сочувствия? Знаете, я просто послал Камиле букет цветов, чтобы ее поддержать.

Ей же говорили перед финалом, что даже если она выиграет золото, то медаль у нее отберут и вообще не станут награждать.

Для взрослого человека очень тяжело, когда тебя так морально давят. А для 15-летней девчонки – это вообще непосильная ноша.

Кстати, в этой связи уже задаются вопросом – нужно ли поднимать возрастной ценз в фигурном катании для участия в Олимпиаде?

Я бы не стал в этом видеть заговор против России, чтобы лишить нас конкурентного преимущества. Скорее здесь забота о психологическом здоровье спортсмена.

– Нужно ли ценз поднять?

– Я склонен это поддержать. Такая же проблема есть не только в фигурном катании, но и в гимнастике.

А у детей психика менее устойчива, и вместе с тяжелыми физическими нагрузками это может привести бог знает к каким последствиям. Повышение ценза – это гуманно по отношению к здоровью спортсмена.

И когда спортсмены выступают в юном возрасте, они форсируют подготовку, меньше уделяют внимания учебе, не расширяют кругозор, это не ведет к их зрелости.

И когда они заканчивают со спортом в раннем возрасте, то попадают в вакуум. Есть очень тяжелые истории, а профессиональный спорт жесток. Так что я – за введение возрастного ценза, – заявил Потанин.