Шипачев о критике сборной: «На ЧМ играем в зрелищный хоккей, а в ответ слышим: «Да кому вы там забиваете? Датчанам каким-то»

считает, что на Олимпиаде-2022 все сборные действовали одинаково.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Вадим, вам самому нравилось то, что было на льду?

– Есть работа, которую надо выполнять.

– Я не про это. Есть работа, которую делаешь из-под палки, а есть задания, выполнять которые в кайф.

– А я и кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не все плохо было, как вы считаете.

– Разве?

– Конечно. У нас в команде полно молодых ребят, получивших невосполнимый опыт.

Я рад за , . Я рад за этих парней, уверен, что подобный опыт пригодится в карьере.

– Но игра была не очень.

– Да? А помните, как на чемпионатах мира было? Играем в зрелищный хоккей, забиваем, а в ответ слышим: «Да кому вы там забиваете? Датчанам каким-то».

В Пекине все команды действовали одинаково. Особо голов нет, все душат, давят, бегут, толкаются. Видимо, сейчас хоккей поменялся, – сказал капитан сборной России.

Капитан сборной Шипачев забил 1 гол и набрал 3 очка на Олимпиаде. Из них 2 балла – в матче с Данией

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто обещал победу и говорил, что главное – результат, должны уйти