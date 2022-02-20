Шарипзянов о поражении в финале: «На душе пустота. Ничего хорошего»

Защитник сборной России Дамир Шарипзянов заявил, что опустошен после финала .

В воскресенье россияне уступили финнам со счетом 1:2 и стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине.



«На душе пустота. Ничего хорошего. Финны забили на один гол больше, чем мы. Вы сами все видели. Они забили два рабочих гола, такие шайбы приносят чемпионство. Поздравляю финнов с победой.

Нам не хватило одного гола, как бы банально это ни звучало. Да, мы завоевали серебро, но будем вспоминать этот матч как упущенный шанс. Финны всегда играют одинаково. Это работает. Мы тоже играли системно. Мне нечего больше сказать», – заявил Шарипзянов.