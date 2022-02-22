Линдхольм забил в 8-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари». Это 4-я такая серия в НХЛ в XXI веке

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Элиас Линдхольм забил в 8-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари»

Шведский нападающий «Флэймс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:1). 

Ему удалось отличиться в 8-й игре подряд и повторить клубный рекорд по продолжительности голевой серии. Он был установлен Кентом Нильссоном (сезон-1983/84) и повторен Гэри Робертсом (1993/94). 

При этом Линдхольм в 3-м матче подряд стал автором победной шайбы, повторив клубный рекорд. Он был установлен Элом Макиннисом (1993/94) и повторен Шоном Монаханом (2017/18). 

Серия из 8 матчей с голами – всего 4-я в НХЛ в XXI веке и 2-я в текущем сезоне. 

До Линдхольма в 8 матчах подряд забивали Майк Грин («Вашингтон», сезон-2008/09), Коннор Браун («Оттава», 2020/21) и Митч Марнер («Торонто», 2021/22). 

За последние 25 лет длиннее серии были только у 2 игроков – Теему Селянне (11 матчей, 1997/98) и Яромира Ягра (9, 1996/97). 

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