Пастрняк сделал 41-й дубль в НХЛ и разделил с Недведом 5-е место среди чехов. У него 27 шайб и 7-е место в гонке снайперов

сделал дубль в матче с (5:1).

C 3 (2+1) очками его признали первой звездой. Форвард забросил 2 или более шайбы за матч в 41-й раз за карьеру в .

Он разделил с Петром Недведом 5-е место в истории среди игроков из Чехии по этому показателю.

Выше идут (127), Патрик Элиаш (52), Петр Клима (51) и Петр Сикора (43). Ранее Пастрняк уже опередил Роберта Райхела и Мартина Страку (по 37).

В 50 матчах у Пастрняка стало 49 (27+22) очков. В гонке снайперов он вышел на 7-е место. От делящих 5-е место Кайла Коннора («Виннипег») и Алекса Дебринкета («Чикаго») он отстает на 2 шайбы.