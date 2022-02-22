Пастрняк сделал 41-й дубль в НХЛ и разделил с Недведом 5-е место среди чехов. У него 27 шайб и 7-е место в гонке снайперов

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Давид Пастрняк сделал дубль в матче с «Колорадо» (5:1). 

C 3 (2+1) очками его признали первой звездой. Форвард «Бостона» забросил 2 или более шайбы за матч в 41-й раз за карьеру в НХЛ

Он разделил с Петром Недведом 5-е место в истории среди игроков из Чехии по этому показателю. 

Выше идут Яромир Ягр (127), Патрик Элиаш (52), Петр Клима (51) и Петр Сикора (43). Ранее Пастрняк уже опередил Роберта Райхела и Мартина Страку (по 37). 

В 50 матчах у Пастрняка стало 49 (27+22) очков. В гонке снайперов он вышел на 7-е место. От делящих 5-е место Кайла Коннора («Виннипег») и Алекса Дебринкета («Чикаго») он отстает на 2 шайбы. 

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