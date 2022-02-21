Денис Мацуев: «Мы поклонники «Красной машины», но сборная играла от обороны. Печально, что проигрываем финнам все решающие матчи»

рассказал об эмоциях после поражения России от Финляндии в финале Олимпиады.

«Если говорить о результатах нашей сборной, то нельзя не радоваться серебру, но мы поклонники «Красной машины».

Мы ждем от нашей сборной искрометного хоккея. К сожалению, на этой Олимпиаде этого не было. Мы играли от обороны.

Финны завоевали долгожданное олимпийское золото. Это наш самый неудобный соперник многие годы. Мы проигрываем им все решающие матчи. Это печально.

Я застал те времена, когда они были аутсайдерами. Но новое поколение добилось результата. Нам надо искать новые таланты, не бояться их ставить в состав.

Словаки, например, поставили 17-летнего парня, который забросил столько шайб! Не надо бояться доверять молодым», – сказал пианист.