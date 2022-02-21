Шуми Бабаев: «Уровень Олимпиады был невысокий. Такая игра сборной России – это не вина хоккеистов, команда играла в неинтересный хоккей»

назвал невысоким уровень хоккейного турнира на .

уступила команде Финляндии (1:2) в финальной игре.

«Во-первых, я хотел бы поздравить именно игроков и обслуживающий персонал с серебряными медалями. Они сделали все, что могли, и полностью отдавались игре. Это награда, которой они смело могут гордиться.

Я уже говорил, что если бы сборная выиграла все матчи со счетом 1:0 и 2:1 и победила на Олимпиаде, все были бы рады. Но все пошло, как и ожидалось – команда играла в неинтересный хоккей. Ничего такого особенного финны не показали. Они играли в своем стиле, и мы тоже пытались показать их хоккей.

Вообще уровень Олимпиады был невысокий. Безобразные были шведы, которые привезли команду из игроков своего чемпионата. Давно не видел, чтобы они так плохо катались и так медленно играли.

Ожидалось, что финал будет тяжелый, а главный тренер финнов Юкка Ялонен уже показал, что умеет обыгрывать русских. К сожалению, мы ничего сопернику не противопоставили, было маленькое количество бросков.

Но такая игра – это не вина хоккеистов, они сделали все, что могли. Камни в них нельзя бросать. Рад за . Только жаль, что он лишь десять минут сыграл в финале, он находился в хорошей форме и мог больше выходить на лед.

Я бы не бросил камня в огород , парень показал себя с хорошей стороны. Он доказал, что правильно, что его пригласили в ЦСКА и практически сделали там первым вратарем. Защитник Александр Никишин хорошо себя проявил.

А говорить о том, что в сборную могли пригласить других игроков… Тогда был бы другой хоккей – атакующий, который мы хотели бы видеть. Но в сборной у людей другой взгляд на комплектование команды. Вся ответственность на них.

Для меня других медалей, кроме золотых, нет. Я считаю, что мы обязаны были выигрывать эту Олимпиаду. Радуемся серебру, но игрой и результатом мы не довольны», – сказал агент.