Петр Воробьев: «Мой хоккей был похож на нынешний финский. Мы не отбрасывались, я не разрешал вбрасывать в зону, проходили за счет комбинаций»

поделился мнением о поражении России от Финляндии в финале Олимпиады.

– По борьбе наши ребята выглядели хорошо: старались, выкладывались. Это важный момент.

А то, что в конечном итоге финны оказались сильнее, то так ведь и говорили. Они опытная команда, первый претендент на победу. Получилось так, как получилось.

– Но хоккей-то показали не зрелищный, закрытый. Вас в этой связи вспоминали. Сейчас уже в другой невозможно играть на таком уровне?

– Мой хоккей был похож на нынешний финский. Очень хорошо в обороне мои команды играли, система работала слаженно.

Но мы не отбрасывались. И в зону проходили за счет комбинаций – я не разрешал вбрасывать. Знали, как взламывать оборону несколькими способами.

В третьем периоде финала Олимпиады у сборной России кое-что стало получаться в этом смысле. Но тактика финнов все равно лучше работала. Они глубже закатывались в зону, моментов больше создавали.

– Такое впечатление, что российские хоккеисты играть, как финны, не научились, хотя стремятся к этому. А как умели раньше – разучились.

– Есть в этом какая-то соль. Финны играют в терпеливый хоккей. Только если кто-то думает, что они вбрасывают шайбу в зону и побеждают за счет выигранных вбрасываний, то ошибется. Финны нас хорошо изучили. И от нашего хоккея что-то взяли, и от канадского.

Сейчас их обыграть очень сложно. Как под копирку им проигрываем на турнирах – и на чемпионате мира, и на в Сочи, и на этапах Евротура. Они акцент на дисциплине делают: один раз удалились в финале Олимпиады, и все. А мы свои три удаления все равно заработали.

– Говорить о том, что финны играют в примитивный хоккей, нельзя.

– Это полная глупость! У нас так играть, например, не получается. Они не отбрасываются. Посмотрите, как они держат шайбу в чужой зоне.

Мы пытались спасти финальный матч, когда счет стал 1:2. Но бросков-то сделали всего три, – заявил заслуженный тренер России.