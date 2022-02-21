Прошкин об Олимпиаде: «У России было бы меньше шансов, играй хоккеисты НХЛ. Канадцы и американцы могут по 2-3 сборных собрать, а мы – одну»

Виталий Прошкин прокомментировал поражение России от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады.
«Прекрасный результат. Финны выиграли в одну шайбу, была борьба. Конечно, обидно.
Цена ошибки была большой, все играли осторожно. Нападающие сборной Финляндии, наверное, более техничные и забивные.
На прошлой Олимпиаде мы были чемпионами, сейчас – второе место.
Да, очень обидно, некоторые ребята могли стать двукратными Олимпийскими чемпионами. Но так получилось, что делать. Играй хоккеисты НХЛ, у сборной России было бы меньше шансов.
У нас была бы классная команда: вратари, нападение, защита. Но канадцы и американцы могут по две-три сборных собрать. А мы собрали бы одну», – сказал двукратный чемпион мира.