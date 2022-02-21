Прошкин об Олимпиаде: «У России было бы меньше шансов, играй хоккеисты НХЛ. Канадцы и американцы могут по 2-3 сборных собрать, а мы – одну»

прокомментировал поражение России от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады.

«Прекрасный результат. Финны выиграли в одну шайбу, была борьба. Конечно, обидно.

Цена ошибки была большой, все играли осторожно. Нападающие сборной Финляндии, наверное, более техничные и забивные.

На прошлой Олимпиаде мы были чемпионами, сейчас – второе место.

Да, очень обидно, некоторые ребята могли стать двукратными Олимпийскими чемпионами. Но так получилось, что делать. Играй хоккеисты , у сборной России было бы меньше шансов.

У нас была бы классная команда: вратари, нападение, защита. Но канадцы и американцы могут по две-три сборных собрать. А мы собрали бы одну», – сказал двукратный чемпион мира.