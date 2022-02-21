Прошкин об Олимпиаде: «У России было бы меньше шансов, играй хоккеисты НХЛ. Канадцы и американцы могут по 2-3 сборных собрать, а мы – одну»

Теги Сборная России по хоккею Виталий Прошкин Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Виталий Прошкин прокомментировал поражение России от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады.

«Прекрасный результат. Финны выиграли в одну шайбу, была борьба. Конечно, обидно.

Цена ошибки была большой, все играли осторожно. Нападающие сборной Финляндии, наверное, более техничные и забивные.

На прошлой Олимпиаде мы были чемпионами, сейчас – второе место.

Да, очень обидно, некоторые ребята могли стать двукратными Олимпийскими чемпионами. Но так получилось, что делать. Играй хоккеисты НХЛ, у сборной России было бы меньше шансов.

У нас была бы классная команда: вратари, нападение, защита. Но канадцы и американцы могут по две-три сборных собрать. А мы собрали бы одну», – сказал двукратный чемпион мира.

Опрос

Серебро Пекина в хоккее – хороший результат?
39690 голосов
Да
50%
Алексей Жамнов
Нет
50%
Олег Знарок

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные