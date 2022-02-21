Шипачев о еде в Пекине: «Живот болит последнюю неделю. Месяц буду только дома питаться, ни в один ресторан не зайду»

Вадим Шипачев остался недоволен питанием спортсменов на Олимпиаде в Пекине.
– Не было времени поговорить с вами на бытовые темы. Говорят, что еда у спортсменов была очень плохой.
– У меня живот болит последнюю неделю.
– Из-за питания?
– А других поводов нет вроде бы. Я уже жене набрал. Она сказала, что суп приготовит, котлетки.
Ближайший месяц я вообще ни в один ресторан не зайду, буду только дома питаться. Супруга у меня идеально готовит.
– По поводу питания в Пекине – кошмар.
– Но все в равных условиях.
– Слышу, как вы пытаетесь оправдаться за что-то. Но зря. Я просто хочу поинтересоваться условиями быта спортсменов.
– Но могут воспринять так, словно я на еду сваливаю все проблемы.
– Так воспримут только те, кто любое слово расценит как оправдание.
– Но питание действительно так себе.
Поначалу я думал, что наши девочки из хоккейной сборной смеются, рассказывая о том, какое ужасное питание в Олимпийской деревне.
А потом увидел это собственными глазами и понял, что они не преувеличивали. Опять же этим не только мы питались, но и все участники Игр. Я хочу домой, – заявил капитан сборной России.