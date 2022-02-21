Шипачев о еде в Пекине: «Живот болит последнюю неделю. Месяц буду только дома питаться, ни в один ресторан не зайду»

остался недоволен питанием спортсменов на в Пекине.

– Не было времени поговорить с вами на бытовые темы. Говорят, что еда у спортсменов была очень плохой.

– У меня живот болит последнюю неделю.

– Из-за питания?

– А других поводов нет вроде бы. Я уже жене набрал. Она сказала, что суп приготовит, котлетки.

Ближайший месяц я вообще ни в один ресторан не зайду, буду только дома питаться. Супруга у меня идеально готовит.

– По поводу питания в Пекине – кошмар.

– Но все в равных условиях.

– Слышу, как вы пытаетесь оправдаться за что-то. Но зря. Я просто хочу поинтересоваться условиями быта спортсменов.

– Но могут воспринять так, словно я на еду сваливаю все проблемы.

– Так воспримут только те, кто любое слово расценит как оправдание.

– Но питание действительно так себе.

Поначалу я думал, что наши девочки из хоккейной сборной смеются, рассказывая о том, какое ужасное питание в Олимпийской деревне.

А потом увидел это собственными глазами и понял, что они не преувеличивали. Опять же этим не только мы питались, но и все участники Игр. Я хочу домой, – заявил капитан сборной России.