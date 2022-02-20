Шипачев об Олимпиаде: «Рад, как все закончилось. Сказал пацанам, что эти медали с нами на всю жизнь. Надо насладиться моментом»

Вадим Шипачев высказался о серебряной медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России по хоккею проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

– Честно, я рад, как все закончилось. То же самое сказал и всем пацанам в раздевалке.

– А что сказали?

– Пацаны, финал проигран, это очень обидно. Но эти медали с вами на всю жизнь. И надо насладиться этим моментом. Да, сейчас трудно, мы немного не осознаем результат, да и все рассчитывали на золото. Но теперь, когда матч сыгран, всем только благодарность за работу.

И особенно я бы хотел отметить парней, которые приехали в сборную, но не выходили на лед, а только тренировались. Они себя вели очень достойно. Видно было, как хотели нам помочь, – сказал капитан сборной России.

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать