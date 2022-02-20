Татьяна Тарасова о сборной России по хоккею: «Нельзя рассчитывать на такую команду. Если бы было желание, не проиграли бы»

Татьяна Тарасова считает, что сборная России по хоккею не самая сильная в мире.

В финале Олимпиады-2022 российская команда проиграла финнам со счетом 1:2.

«Сейчас мы не самые сильные в мире. Вы как сами думаете, раз мы проиграли, то слабые мы или сильные?

Для победы нужно желание. Если бы оно было – не проиграли бы. Это же все-таки Олимпийские игры.

Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.