Дмитрий Воронков: «Попозже придет осознание, что мы серебро выиграли. Сейчас – опустошение»

Дмитрий Воронков заявил, что чувствует опустошение после поражения от Финляндии.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

«На другое рассчитывали, надеялись. Серебряная медаль – тоже медаль, попозже придет осознание, мне кажется, что мы серебро выиграли. Сейчас – опустошение. Все старались…

Забивать надо было, не знаю, что здесь сказать. Насколько доволен своим звеном, которое забило почти все ключевые голы? Сегодня надо было забивать. Сегодня был самый главный матч, сегодня надо было забивать.

После удаления до конца матча со мной поговорили, чтобы не отвечал на провокации, поменьше эмоций старался проявлять. Что сейчас об этом говорить? Дай бог, еще будут такие шансы», – сказал форвард сборной России и «Ак Барса».

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать