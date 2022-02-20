Шипачев о сборной России: «Надо было забить на гол больше соперника. У нас хорошая команда, мы были дружны»

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Вадим Шипачев заявил, что в сборной России по ходу олимпийского турнира сложился дружный коллектив.

В воскресенье россияне уступили финнам 1:2 и стали серебряными призерами Олимпиады. Шипачев по ходу турнира набрал 3 (1+2) очка.

«Мне кажется, вообще без разницы, кто был бы нашим соперником по финалу – финны или другая команда. Надо забивать свои голы, а для этого нужно создавать моменты.

Надо было забить на один гол больше соперника. У нас сложилась хорошая команда. Мы были дружны, но не хватило последнего шага», – сказал капитан сборной России.

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