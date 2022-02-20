Федотов про 1:2 с Финляндией: «Мусорные голы какие-то. Рикошет от щитка решил исход борьбы за медали»

Иван Федотов считает, что Финляндия сыграла лучше России, но победила не без везения.

Вратарь национальной команды ответил на вопросы против поражения в финале от команды Финляндии (1:2).

«Неплохо чувствовал игру. Финны здорово действовали, создавали трафик. Отскоки шли на их сторону, мусорные голы какие-то. Они хорошо играли перед воротами, закрывали. Создавали нам дискомфорт.

Один рикошет от какого-то щитка игрока решил исход матча, борьбу за медали. Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, недостаточно эмоционально правильно. По статистике мы проиграли: они лучше блокировали, больше бросили. Больше сложилось в их сторону, больше повезло.



Первый гол я не видел. Там связались два игрока, защитник с нападающим. Шайба здорово вылетела. Дай им еще пару раз так бросить – не знаю попадут ли или пролетит мимо. Безусловно, я мог сыграть лучше, но шайба так вылетела, что я не ожидал. Не мог раньше времени сесть.

Второй гол – рикошет от щитка. Хотел забрать шайбу ловушкой, чтобы не было отскока, а она легонечко поменяла траекторию. Это оказался роковой гол, который было тяжело отыграть. Сегодня мы, и в частности я, сыграли недостаточно хорошо. Не на все 200%, на которые были должны», – сказал Федотов.

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