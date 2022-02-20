Казанский о сборной России на Олимпиаде: «Тренеры взяли лучших. Вопросы к тому, как у нас дома все устроено. Проще всего научить защищаться»

Денис Казанский считает, что вопросы надо задавать не тренерам сборной России, а .

Комментатор подвел итоги Олимпиады-2022, на которой сборная России выиграла серебряные медали, уступив Финляндии (1:2) в финале.

«Очень тяжело и обидно, когда ты в одном броске, в одном касании или секунде от титула. Но нет… Парней с серебром!

Фантастический Никишин, Грицюк, Федотов… Очень хочется, чтобы этот результат дал нам больше, чем победа 4 года назад.

Это был наш лучший состав. Можно обсуждать 2-3 позиции. Но вряд ли больше. Готов ли этот состав показывать иной хоккей?

Нет. К слову, финны и шведы приехали такие же. Я имею ввиду стратегию игры. Детали разные: у нас нет «уфимской тройки» (у нас и связки-то, по большому счету, не нашлось. И те, кто должен был стать лидерами… вы сами видели.

Все похожи, потому что формировались в нашей лиге. Хоккей на турнире был «биться-бороться». Финны это делали лучше.

Мы что-то упустили. Что-то в самой игре. В процессе, который должен помимо результата давать удовольствие. Одна шайба Швейцарии, две Дании, одна шведам, одна финнам… Это как? Вопросы нашему тренерскому штабу? Так они и взяли лучших.

Вопросы к тому, как у нас дома все устроено. Большие деньги требуют результат. Результат – гарантия работы. Проще всего научить защищаться. Так можно получить результат. Сохранить работу. Взять трофей.

Наследие, развитие молодых, блеск в атаке? Вот и получаем «тяжелый» хоккей. С серебром. И говорим, что «парни трудились». А хотелось бы, чтобы «парни играли». Давайте наблюдать, что будет дальше.

PS. Поясню за концовку [репортажа]. А то уже прилетает, когда «слышал да не понял».

«Неудача забрала результат в свои маленькие крысиные лапки». Вот фраза.

А финны – красавцы. Заслуженное золото. Заслуженное своим поступательным движением. Молодежка, ЧМ, ОИ», – написал Казанский в инстаграме.