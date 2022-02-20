Вице-спикер Госдумы Жуков о сборной России: «Финал был равным. Если забивать по голу за матч, трудно выиграть Олимпиаду. Серебро – прекрасное достижение»

Александр Жуков отметил низкую результативность сборной России по хоккею на Олимпиаде.

По мнению почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) и вице-спикера Государственной думы РФ, тяжело выиграть Олимпийские игры, если мало забивать.

«Финал был равным, наши в нападении сыграли не очень хорошо. Не могу сказать, что сборная России блестяще провела весь турнир, вообще на Олимпиаде не было команд, которые сильно выделялись. Если бы нам немного повезло, стали бы чемпионами.

Не хватило голов, если забивать по одному голу за матч, то трудно выиграть Олимпийские игры. В любом случае, молодцы, выложились на 100%, бились до конца. И сегодня нас могло и вовсе не быть в финале, проиграй шведам. Серебро Игр – прекрасное достижение», – заявил Жуков.