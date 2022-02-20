Тренер Финляндии Ялонен про 2:1 с Россией: «Мы заслужили победу. Не чувствую себя национальным героем»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу над Россией.

В финале Олимпиады финны выиграли у российской команды 2:1.

«Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на , тем более – выиграть его. Мы сотворили спортивную историю Финляндии.

Счастливы, как играли сегодня против очень сильной команды России. У них было не так много шансов, а когда появлялись, Сятери был великолепен. Мы заслужили эту победу, и, думаю, народ Финляндии рад.

Не чувствую себя национальным героем – чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать свое слово в истории финского хоккея с прекрасной командой.

Я слышал пару минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, может быть, мы с ним увидимся», – сказал Ялонен.