Марко Анттила: «Матч с Россией – это большой вызов, а я люблю вызовы. Историческая битва, сейчас великое время для Финляндии»

прокомментировал победу над Россией (2:1) в финале .

– Какие у вас сейчас эмоции?

– Мы сыграли свой лучший матч. Я верил, что мы можем победить, и мы это сделали.

Надежно сыграли в обороне, создали несколько отличных моментов у чужих ворот, два из них были реализованы. Мечта сбылась.

– Расскажите о своем победном голе.

– У России отличный вратарь. Чтобы его пробить, нужно было создавать трафик перед воротами и больше бросать. Конечно, это был важнейший гол для нас.

– Насколько важно было обыграть именно русских? Что помогло сыграть так удачно?

– Конечно, у нас большая история противостояния. Это историческая битва. Для нас это был большой вызов. Но я люблю вызовы.

– Олимпийская медаль значит больше, чем медаль чемпионата мира?

– Трудно сказать. Это же впервые для Финляндии. Сейчас великое время для Финляндии, – заявил нападающий национальной команды.

Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото