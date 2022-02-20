Жамнов о частых поражениях от Финляндии: «Болезненный вопрос для всех. Будем думать, как взламывать этот барьер. Это не так просто, как кажется»

назвал болезненным вопрос постоянных поражений от Финляндии.

Главный тренер сборной России высказался о том, что сборная России в последние годы часто уступает Финляндии в важных матчах.

В финале Олимпиады-2022 финны нанесли россиянам очередное поражение – 2:1.

«Почему проигрываем финнам много лет? Это для всех болезненный вопрос. Финны играют дисциплинированно, играют по одной системе много лет. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Не хватило злости в атаке. Будем думать, как взламывать.

Если нашу сборную сравнить с финнами, то мы только перестраиваемся к этому хоккею. Если не выигрывать нейтральные шайбы, то и успеха не будет. Игровая дисциплина – тоже фактор», – сказал Жамнов.

Россия проиграла Финляндии в 6 матчах из 8 на Олимпиадах. Разница шайб – 14:28

Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?