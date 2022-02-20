Жамнов о частых поражениях от Финляндии: «Болезненный вопрос для всех. Будем думать, как взламывать этот барьер. Это не так просто, как кажется»

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Алексей Жамнов назвал болезненным вопрос постоянных поражений от Финляндии. 

Главный тренер сборной России высказался о том, что сборная России в последние годы часто уступает Финляндии в важных матчах. 

В финале Олимпиады-2022 финны нанесли россиянам очередное поражение – 2:1. 

«Почему проигрываем финнам много лет? Это для всех болезненный вопрос. Финны играют дисциплинированно, играют по одной системе много лет. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Не хватило злости в атаке. Будем думать, как взламывать.

Если нашу сборную сравнить с финнами, то мы только перестраиваемся к этому хоккею. Если не выигрывать нейтральные шайбы, то и успеха не будет. Игровая дисциплина – тоже фактор», – сказал Жамнов. 

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Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?

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