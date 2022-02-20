Григоренко, набравший 1 очко в 6 играх: «Какую роль тебе дают, такую и выполняешь, играешь на команду. 4-е звено – тренеры так посчитали»

рассказал об игре в четвертом звене на .

Нападающий сборной России поделился мыслями после поражения от команды Финляндии (1:2) в финале турнира.

– Проиграли. Не тот результат, который все хотели. Недостаточно бросали, где-то нужно было на ворота полезть, поагрессивнее в атаке сыграть, а мы этого не сделали.

Но все старались, все боролись, выполняли установку. Это хоккей, тут очень высокий уровень.

– Может быть, забили слишком рано? Яковлев об этом говорил.

– Хорошо, что забили. После первого вели 1:0, все шло по плану.

Мы, может быть, отошли от установки после первой шайбы, но сам второй период отыграли тоже хорошо.

Они нас перебросали, за счет количества бросков, даже не качества, им удалось забить на один гол больше.

– Почти весь турнир вы провели в четвертой тройке. Насколько было сложно?

– В начале турнира в первой тройке не получилось в плане реализации моментов. Моменты создавали, но забивать не получилось.

Тренеры так посчитали. Это Олимпийские игры, какую роль тебе дают, такую ты и стараешься выполнять, играешь на команду как можешь.

У кого-то лучше турнир получился, у кого-то – хуже, но никого нельзя обвинить в том, что он не старался играть на команду.

Все ребята молодцы, проявили характер, – заявил Григоренко, набравший один балл за результативность в шести играх.

Серебро в Пекине – нормальный итог. Но все, кто говорил, что главное результат, и обещали победу, должны уйти