Крикунов о сборной России: «Серебро – хороший результат, если учесть, что Жамнов никогда не тренировал»

считает серебро на в хоккее хорошим результатом для сборной России.

«Да как оценивать этот турнир... Если учесть, что Жамнов никогда не тренировал, то серебро – хороший результат. Чехарда с тренерами на Олимпиаде: то один, то второй, то третий – не сделала лучше. Жамнов оказался заложником ситуации.

Игра сегодня была интересной и бескомпромиссной. Ребята бились, боролись и сражались. Еще перед финалом я говорил, что если финны выйдут вперед, то будет очень сложно забить им, взломать оборону.

Думаю, немного не разобрались в тактическом вопросе. Надо было сыграть чуть активнее, когда противник владел шайбой. Нельзя было давать финнам начинать атаку. Сегодня, видимо, не наш день», – сказал экс-тренер сборной России, ныне работающий в рижском «Динамо».