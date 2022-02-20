Федоров о финале Россия – Финляндия: «Все будет зависеть от психологии. Волнение уже тут ни при чем»

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Сергей Федоров ожидает, что исход матча России с Финляндией будет зависеть от психологии.

Член тренерского штаба российской национальной команды высказался перед финалом Олимпиады-2022, который состоится 20 февраля, начало – в 07:10 по московскому времени.

«Все будет зависеть от психологии, я думаю, парни понимают, какая завтра будет игра.

Я думаю, волнение уже тут ни при чем, мы прошли достаточно сложный путь», – заявил Федоров.

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