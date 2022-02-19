Михайлов о финале Олимпиады: «Если сборная победит, мы ее встретим на ура. В случае поражения – просто молодцы»

рассказал, что будет со сборной России в случае поражения в финале .

– дисциплинированная, комбинационная. Это команда с характером, ее просто так, голыми руками, не возьмешь.

Тем более это будет матч за золото. Финны – крепкий орешек, они всегда такими были. Если мы первыми забьем, нам будет намного легче.

Это достойный противник. В финал просто так не попадают. Их преимущества – дисциплина, настырный характер, они играют от начала и до конца, в тактическом плане очень строго и внимательно.

Если сборная победит, мы ее будем встречать на ура. В случае поражения – просто будут молодцы», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Финальный матч Олимпиады-2022 в Пекине между сборными России и Финляндии начнется 20 февраля в 07:10 по московскому времени.

Сборная России постоянно за что-то мстит финнам. Когда это началось?