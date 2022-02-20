Алина Загитова о финале Россия – Финляндия: «Буду больше всех кричать и орать, выплесну все эмоции. Смотреть нужно обязательно»

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Алина Загитова поддержит сборную России по хоккею в финале Олимпиады-2022.

Фигуристка заявила, что придет на матч против Финляндии, который начнется в 7:10 по московскому времени 20 февраля.

«Так как финал и последний день Олимпиады, поэтому все придут. Надеюсь, поболеть за наших. Поэтому я буду тоже больше всех кричать и орать, все эмоции выплесну туда и, надеюсь, это поможет нашим хоккеистам.

Смотреть нужно обязательно, потому что это финал, финал, это кульминация Олимпийских игр», – заявила Загитова.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финальной игры.

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