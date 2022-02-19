«Как тебе этот чертов сэйв?» Это Джерри сказал Маршанду перед ударом клюшкой по маске

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Стало известно, что сказал вратарь Тристан Джерри перед тем, как его ударил Брэд Маршанд.

Напомним, концовке матча между «Бостоном» и «Питтсбургом» Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

«Как тебе этот чертов сэйв?» – так высказался Джерри в адрес нападающего «Брюинс».

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн оставил в силе 6-матчевую дисквалификацию Маршанда.

Маршанд совсем съехал с катушек: ударил вратаря по голове и потыкал в него клюшкой

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