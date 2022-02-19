«Как тебе этот чертов сэйв?» Это Джерри сказал Маршанду перед ударом клюшкой по маске

Стало известно, что сказал вратарь Тристан Джерри перед тем, как его ударил Брэд Маршанд.
Напомним, концовке матча между «Бостоном» и «Питтсбургом» Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.
«Как тебе этот чертов сэйв?» – так высказался Джерри в адрес нападающего «Брюинс».
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн оставил в силе 6-матчевую дисквалификацию Маршанда.
Маршанд совсем съехал с катушек: ударил вратаря по голове и потыкал в него клюшкой