«Как тебе этот чертов сэйв?» Это Джерри сказал Маршанду перед ударом клюшкой по маске

Стало известно, что сказал вратарь перед тем, как его ударил .

Напомним, концовке матча между и Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

«Как тебе этот чертов сэйв?» – так высказался Джерри в адрес нападающего «Брюинс».

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн оставил в силе 6-матчевую дисквалификацию Маршанда.

Маршанд совсем съехал с катушек: ударил вратаря по голове и потыкал в него клюшкой