Беттмэн оставил в силе 6-матчевую дисквалификацию Маршанда за грубую игру против вратаря «Питтсбурга» Джерри

оставил в силе 6-матчевую дисквалификацию .

Комиссионер НХЛ отклонил апелляцию форварда , оспорившего наказание, наложенное на него за грубую игру против вратаря .

В концовке матча Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

Игрок получил дисквалификацию на 6 матчей и был оштрафован на 448 тысяч долларов как рецидивист.

Беттмэн указал, что основания для вынесения такого решения были очевидными и убедительными. Он назвал поведение Маршана умышленным и неспровоцированным, применение силы в той ситуации не было необходимым и было чрезмерным.

Хоккеист дважды нарушил правила: ударив голкипера сначала рукой, а затем клюшкой, несмотря на вмешательство лайнсмена.

Беттмэн также напомнил, что Маршана уже 8 раз наказывали дисквалификациями и 4 раза штрафовали.

Комиссионер считает все эти факторы «достаточными и убедительными», чтобы поддержать решение департамента безопасности игроков НХЛ.

Отмечается, что Маршанд также имеет право обратиться в дальнейшем к независимому арбитру.