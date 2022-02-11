Маршанд о 6-матчевой дисквалификации: «Это был глупый поступок. Но не думаю, что заслуживал отстранения»

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Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд прокомментировал свою шестиматчевую дисквалификацию.

Форвард был наказан за «грубость и игру высоко поднятой клюшкой» против вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри.

В концовке матча Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

Это восьмая дисквалификация нападающего за его карьеру в чемпионатах НХЛ и вторая – в этом сезоне.

«Очень, очень серьезная дисквалификация для такого поступка. Они могут оправдать это решение только историей моих отстранений.

Был ли это глупый поступок? Конечно, это было глупо. Я не отрицаю этого. Я не должен был этого делать. Но заслуживал ли он дисквалификации? Я так не думаю.

Мои действия не травмировали бы Джерри. Он был очень хорошо защищен. Мне дали шесть игр из-за истории, а не из-за моих действий в том эпизоде.

Я не собираюсь доказывать, что то, что я сделал, было правильным. Но это очень серьезная дисквалификация за такие действия.

Я эмоциональный парень. Я всегда был таким. Это никогда не изменится. Эта часть меня никогда не изменится. Я никогда не захочу, чтобы она изменилась, потому что именно она делает меня тем игроком, которым я являюсь. Нужно просто держать это под контролем», – сказал Маршанд.

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