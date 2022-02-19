Духовник сборной России отслужит ночную литургию перед финалом с Финляндией

Духовник олимпийской сборной России отслужит ночную литургию перед финалом хоккейного турнира.

Завтра, 20 февраля, сыграет против команды Финляндии в финале Олимпиады в Пекине.

«Сегодня, завершая этот богослужебный цикл, совершив молебен в часовне, отслужу литургию, и она будет в ночное время. Потому что завтра утром уже приготовления к финалу.

Мы ожидаем его. Сегодня, пересекаясь с хоккеистами, тренерами, администраторами команды, мы и вчерашнюю игру вспоминали.

И, конечно, это и усилия, и огромные труды, но знаете, что мне сказали те, кто были там на лавочке? Мы все молились!

В предстоянии этой большой семьи, где каждый ведает того, кто создал его, мы на любой стороне этой площадки были вместе, были в единстве и, бог даст, завтра будем также в единстве, и остальное, с помощью божьей, в наших руках.

Помоги нам господь!» – заявил духовник сборной, протоиерей Андрей Алексеев.

Игра начнется в 07:10 по московскому времени.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады