Покка о том, за кого будет болеть Хартли в финале Олимпиаде: «Спрошу его, когда вернемся. Грицюк забил решающий буллит – рад за него»

ожидает упорный матч против России в финале Олимпиаде.

Защитник сборной Финляндии ответил на вопросы в преддверии решающей игры в Пекине.

– Видели вчерашний матч, ваш партнер по «Авангарду» стал настоящим героем?

– Да, видел, он забросил решающий буллит. Рад за него.

– Что думаете о завтрашнем финале?

– Точно будет очень упорный матч.

– У Финляндии будет преимущество, так как Россия отдала много сил и эмоций в полуфинале?

– Не думаю. Это последний матч для обеих команд. Матч за золото. Тут уже не важно, что было в прошлом.

– Как думаете, тренер Боб Хартли будет болеть за вас или за Грицюка?

– Не знаю, но обязательно спрошу его, когда вернемся, – сказал Покка.

Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады