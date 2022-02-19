Покка о том, за кого будет болеть Хартли в финале Олимпиаде: «Спрошу его, когда вернемся. Грицюк забил решающий буллит – рад за него»

Вилле Покка ожидает упорный матч против России в финале Олимпиаде.
Защитник сборной Финляндии ответил на вопросы в преддверии решающей игры в Пекине.
– Видели вчерашний матч, ваш партнер по «Авангарду» Арсений Грицюк стал настоящим героем?
– Да, видел, он забросил решающий буллит. Рад за него.
– Что думаете о завтрашнем финале?
– Точно будет очень упорный матч.
– У Финляндии будет преимущество, так как Россия отдала много сил и эмоций в полуфинале?
– Не думаю. Это последний матч для обеих команд. Матч за золото. Тут уже не важно, что было в прошлом.
– Как думаете, тренер «Авангарда» Боб Хартли будет болеть за вас или за Грицюка?
– Не знаю, но обязательно спрошу его, когда вернемся, – сказал Покка.
Фаворит хоккейного финала – не Россия, а Финляндия. Сейчас у нее лучший шанс впервые взять золото Олимпиады