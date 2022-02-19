Генменеджер «Авангарда»: «Очень рады, что Грицюк в этом сезоне оправдывает надежды и реализует свой потенциал»

В «Авангарде» рады, что Арсений Грицюк реализует свой потенциал на .

Генеральный менеджер омского клуба оценил игру нападающего за сборную России.

В полуфинале олимпийского турнира против Швеции (2:1 Б) Грицюк стал автором победного буллита.

«Очень рады, что в этом сезоне оправдывает надежды и реализует свой потенциал. В межсезонье он прошел серьезную физическую подготовку и был серьезно настроен на завоевание места в составе.

Он отлично впитывал информацию, которую ему доносил тренерский штаб, а мы в , в свою очередь, всегда понимали, что такого рода игрок при правильном использовании его сильных качеств может быть эффективен в нашей команде. Желаю ему не останавливаться на достигнутом!» – сказал Волков.

Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады. 20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города