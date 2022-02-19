Генменеджер «Авангарда»: «Очень рады, что Грицюк в этом сезоне оправдывает надежды и реализует свой потенциал»

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В «Авангарде» рады, что Арсений Грицюк реализует свой потенциал на Олимпиаде

Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков оценил игру нападающего за сборную России. 

В полуфинале олимпийского турнира против Швеции (2:1 Б) Грицюк стал автором победного буллита. 

«Очень рады, что Арсений Грицюк в этом сезоне оправдывает надежды и реализует свой потенциал. В межсезонье он прошел серьезную физическую подготовку и был серьезно настроен на завоевание места в составе.

Он отлично впитывал информацию, которую ему доносил тренерский штаб, а мы в «Авангарде», в свою очередь, всегда понимали, что такого рода игрок при правильном использовании его сильных качеств может быть эффективен в нашей команде. Желаю ему не останавливаться на достигнутом!» – сказал Волков.

Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады. 20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города

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