Хартикайнен о финале с Россией: «Хотел бы надеяться, что в Уфе поддержат нас. Я был бы рад за обе сборные»

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Теему Хартикайнен надеется, что сборную Финляндии поддержат в Уфе. 

Форвард «Салавата Юлаева» поделился ожиданиями от финального матча против сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.  

«Мы хорошо знаем русскую команду, а они знают нас. Это будет одновременно и тяжело, потому что тут трудно чем-то удивить, и интересно. Голов вряд ли будет много. Как и в полуфинале, это будет равная игра, очень плотная, не будет больших разрывов. 

Уфа будет поддерживать Россию или Финляндию? Ну это же сборные играют, а не клубы. Я бы хотел надеяться, что и там будут поддерживать нас. Если бы я был в Уфе сейчас, то был бы рад за обе сборные. 

Важная игра для страны? Это спорт, это хоккей, все что угодно может случиться. Это игра, мы будем стараться выиграть», – сказал Хартикайнен.  

Финал Россия – Финляндия состоится 20 февраля. Начало – в 07:10 по московскому времени. 

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