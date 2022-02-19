Хартикайнен о финале с Россией: «Хотел бы надеяться, что в Уфе поддержат нас. Я был бы рад за обе сборные»

надеется, что сборную Финляндии поддержат в Уфе.

Форвард поделился ожиданиями от финального матча против сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мы хорошо знаем русскую команду, а они знают нас. Это будет одновременно и тяжело, потому что тут трудно чем-то удивить, и интересно. Голов вряд ли будет много. Как и в полуфинале, это будет равная игра, очень плотная, не будет больших разрывов.

Уфа будет поддерживать Россию или Финляндию? Ну это же сборные играют, а не клубы. Я бы хотел надеяться, что и там будут поддерживать нас. Если бы я был в Уфе сейчас, то был бы рад за обе сборные.

Важная игра для страны? Это спорт, это хоккей, все что угодно может случиться. Это игра, мы будем стараться выиграть», – сказал Хартикайнен.

Финал Россия – Финляндия состоится 20 февраля. Начало – в 07:10 по московскому времени.